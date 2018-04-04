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На должность зампрокурора Ростовской области назначен прокурор Первомайского района

На должность зампрокурора Ростовской области назначен прокурор Первомайского района
На должность зампрокурора Ростовской области назначен прокурор Первомайского района Алексей Рощин. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

5 апреля генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал приказ о снятии Алексея Рощина с должности прокурора Первомайского района и назначении его на пост заместителя прокурора Ростовской области.

Известно, что Алексей Рощин родился в Кисловодске. В 2003 году окончил Кисловодский институт Академии оборонных отраслей промышленности Российской Федерации.

Рощин проходил военную службу в военной прокуратуре Северо-Кавказского регионального управления, военной прокуратуре органов и войск ФПС России в Чеченской Республике. В Ростовской области советник юстиции работает с 2009 года.

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