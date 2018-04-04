На должность зампрокурора Ростовской области назначен прокурор Первомайского района



На должность зампрокурора Ростовской области назначен прокурор Первомайского района Алексей Рощин. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



5 апреля генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал приказ о снятии Алексея Рощина с должности прокурора Первомайского района и назначении его на пост заместителя прокурора Ростовской области.



Известно, что Алексей Рощин родился в Кисловодске. В 2003 году окончил Кисловодский институт Академии оборонных отраслей промышленности Российской Федерации.



Рощин проходил военную службу в военной прокуратуре Северо-Кавказского регионального управления, военной прокуратуре органов и войск ФПС России в Чеченской Республике. В Ростовской области советник юстиции работает с 2009 года.