Авторизация

Регистрация
  • USD 56.69
  • EUR 63.61
Новости

Общество

0

На Дне России в Ростове выступит Кристина Орбакайте

На Дне России в Ростове выступит Кристина Орбакайте
В Ростове на гала-концерте, посвящённом празднованию Дню России, выступит Кристина Орбакайте.

На 12 июня в донской столице запланированы десятки спортивных и творческих мероприятий. Одним из самых ярких событий праздника станет акция «Мы – граждане России». Около тысячи волонтеров развернут и пронесут по центральным улицам города самый большой в стране флаг. Его размер составит 4,5 на 300 метров. Полотно планируется развернуть на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Кировским. Затем триколор понесут на Театральную площадь.

В 10 утра стартуют марафон и велопробег, а с 12 часов большой спортивно-молодежный праздник на Фонтанной площади. Викторины, спортивные соревнования, турниры и концерты пройдут во всех районах Ростова.

Завершится праздничный день концертом «Поет вся страна», на котором и выступит приглашённая звезда - Кристина Орбакайте. Финальным аккордом мероприятия станет фейерверк.

Напомним, из-за массовых мероприятий, практически весь день движение по центральным улицам города будет ограничено.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!