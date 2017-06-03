На Дне России в Ростове выступит Кристина Орбакайте



В Ростове на гала-концерте, посвящённом празднованию Дню России, выступит Кристина Орбакайте.



На 12 июня в донской столице запланированы десятки спортивных и творческих мероприятий. Одним из самых ярких событий праздника станет акция «Мы – граждане России». Около тысячи волонтеров развернут и пронесут по центральным улицам города самый большой в стране флаг. Его размер составит 4,5 на 300 метров. Полотно планируется развернуть на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Кировским. Затем триколор понесут на Театральную площадь.



В 10 утра стартуют марафон и велопробег, а с 12 часов большой спортивно-молодежный праздник на Фонтанной площади. Викторины, спортивные соревнования, турниры и концерты пройдут во всех районах Ростова.



Завершится праздничный день концертом «Поет вся страна», на котором и выступит приглашённая звезда - Кристина Орбакайте. Финальным аккордом мероприятия станет фейерверк.



Напомним, из-за массовых мероприятий, практически весь день движение по центральным улицам города будет ограничено.