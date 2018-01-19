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На девушку-водителя трамвая, сбившую пешехода в Таганроге, через год возбудили уголовное дело

На девушку-водителя трамвая, сбившую пешехода в Таганроге, через год возбудили уголовное дело
В Таганроге на девушку-водителя трамвая завели уголовное дело за ДТП, произошедшее в 2016 году. Более года назад, 31октября, под колёса вагоновожатой попала пенсионерка. Авария произошла в районе дома № 19/2 по улице Инструментальной. 27-летняя водитель трамвая допустила наезд на 69-летнюю пенсионерку. Как позже было установлено, здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

По мнению прокуратуры, пострадавшей было необоснованно отказано в возбуждении уголовного дела. По версии надзорного ведомства, к ДТП привело нарушение правил дорожного движения водителем трамвая.
- 17 января было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По уголовному делу выполняются следственные действия.

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