На части улицы Стабильной в Ростове изменится схема движения





В Ростове изменится схема движения на улице Стабильной. На отрезке от переулка Достойного до улицы Мильчакова в восточном направлении вводится одностороннее движение. Новое правило начинает действовать с 24 ноября.



Как пояснили в городском Департаменте автодорог, схема движения меняется для увеличения пропускной способности улицы.



Напомним, что с 12 ноября по 2 декабря с 9 до 12 часов будет закрыто движение по улице 2-й Круговой в створе дома № 3. Ограничение вводится из-за строительных работ.



С 11 ноября по 12 декабря на улице Менжинского будет ограничено движение в створе площади Курчатова по северной стороне под путепроводом. Здесь будут вести ремонтные работы путепровода.