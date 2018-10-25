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На части улицы Стабильной в Ростове изменится схема движения

На части улицы Стабильной в Ростове изменится схема движения

В Ростове изменится схема движения на улице Стабильной. На отрезке от переулка Достойного до улицы Мильчакова в восточном направлении вводится одностороннее движение. Новое правило начинает действовать с 24 ноября.

Как пояснили в городском Департаменте автодорог, схема движения меняется для увеличения пропускной способности улицы.

Напомним, что с 12 ноября по 2 декабря с 9 до 12 часов будет закрыто движение по улице 2-й Круговой в створе дома № 3. Ограничение вводится из-за строительных работ.

С 11 ноября по 12 декабря на улице Менжинского будет ограничено движение в створе площади Курчатова по северной стороне под путепроводом. Здесь будут вести ремонтные работы путепровода.

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