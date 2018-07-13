На центральных улицах Ростова откроют движение





В Ростове на улице Садовой и проспекте Театральном восстановят свободный проезд. Полностью он будет открыт в ночь на 16 июля. При этом некоторые ограничения движения сохранятся.



– В понедельник будет разрешен проезд по центральным улицам. Движение транспортных средств по-прежнему запрещено на площади Театральной, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Запрет на движение в некоторых районах центра продлился в течение чемпионата мира по футболу. В это время на Театральной площади был организован Фестиваль болельщиков, из-за чего и были введены ограничения.