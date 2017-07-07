На центральной улице Ростова посреди проезжей части забил грязный фонтан





В Ростове на Большой Садовой – центральной улице города - забил коммунальный фонтан. Струи ржавой воды вырывались из-под асфальта, достигая нескольких метров в высоту.



Коммунальная авария произошла днем 8 июля на дороге недалеко от здания главного корпуса Южного федерального университета. Под напором струи рыжей воды выстреливали вверх и окатывали проезжающий мимо транспорт. Грязная вода растекалась по всей проезжей части.



Добавим, что порывы трубопровода происходят в центре Ростове довольно часто. Так, 5 июля канализационные воды залили переулок Семашко и улицу Московскую в районе центрального рынка.



