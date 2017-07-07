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На центральной улице Ростова посреди проезжей части забил грязный фонтан

На центральной улице Ростова посреди проезжей части забил грязный фонтан

В Ростове на Большой Садовой – центральной улице города - забил коммунальный фонтан. Струи ржавой воды вырывались из-под асфальта, достигая нескольких метров в высоту.

Коммунальная авария произошла днем 8 июля на дороге недалеко от здания главного корпуса Южного федерального университета. Под напором струи рыжей воды выстреливали вверх и окатывали проезжающий мимо транспорт. Грязная вода растекалась по всей проезжей части.

Добавим, что порывы трубопровода происходят в центре Ростове довольно часто. Так, 5 июля канализационные воды залили переулок Семашко и улицу Московскую в районе центрального рынка.

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