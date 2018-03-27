На бульваре Комарова в Ростове обнаружили снаряд времён войны





В Ворошиловском районе Ростова обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.



Взрывоопасный предмет нашли на бульваре Комарова около полудня 29 марта. Информация передана в районный военкомат, подана заявка на вызов сапёров.



В тот же день в Батайске был обнаружен ещё один снаряд. Опасную находку сделали на Самарском шоссе.

- На место вызвана группа саперов, - сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. - Район оцеплен сотрудниками полиции.