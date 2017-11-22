На Большой Садовой из-за оцепления здания администрации перекрыто движение



В Ростове на Большой Садовой из-за оцепления здания администрации перекрыто движение.



24 ноября около 16:30 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в районе здания администрации города. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Взрывотехники исследуют бесхозный предмет и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и веществ.



Сотрудники ДПС перекрыли движение на Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Будённовского. Полицейские пропускают только общественный транспорт. Проход для пешеходов на этом участке тоже закрыт.

- На месте работают оперативные службы, проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



