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На Большой Садовой из-за оцепления здания администрации перекрыто движение

На Большой Садовой из-за оцепления здания администрации перекрыто движение
В Ростове на Большой Садовой из-за оцепления здания администрации перекрыто движение.

24 ноября около 16:30 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в районе здания администрации города. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Взрывотехники исследуют бесхозный предмет и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и веществ.

Сотрудники ДПС перекрыли движение на Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Будённовского. Полицейские пропускают только общественный транспорт. Проход для пешеходов на этом участке тоже закрыт.
- На месте работают оперативные службы, проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

На Большой Садовой из-за оцепления здания администрации перекрыто движение

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