На благоустройство пляжной зоны в Ростове потратят почти 700 млн рублей



Фото: Privet-rostov.ru

В Ростове на благоустройство пляжной зоны на левом берегу Дона потратят 694 595,78 руб.



На сегодняшний день вдоль реки уже обустроены пешеходные дорожки и бульварная зона, вымощенная тротуарной плиткой, размещены велодорожки с синтетическим покрытием шириной два метра, организована стоянка на 155 машин.

На берегу Дона уже построены несколько спортивных площадок для игр в теннис, волейбол, футбол, две детские площадки с игровыми комплексами.



В настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Работы по благоустройству пляжной зоны должны завершиться до 30 апреля.