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На благоустройство пляжной зоны в Ростове потратят почти 700 млн рублей

На благоустройство пляжной зоны в Ростове потратят почти 700 млн рублей
Фото: Privet-rostov.ru
В Ростове на благоустройство пляжной зоны на левом берегу Дона потратят 694 595,78 руб.

На сегодняшний день вдоль реки уже обустроены пешеходные дорожки и бульварная зона, вымощенная тротуарной плиткой, размещены велодорожки с синтетическим покрытием шириной два метра, организована стоянка на 155 машин.
На берегу Дона уже построены несколько спортивных площадок для игр в теннис, волейбол, футбол, две детские площадки с игровыми комплексами.

В настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Работы по благоустройству пляжной зоны должны завершиться до 30 апреля.

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