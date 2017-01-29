На берегу реки Миус поисковики нашли четырёх гвардейцев и одного офицера





В Куйбышевском районе Ростовской области поисковики объединения «Миус-Фронт» нашли первых в этом году бойцов, воевавших на этом направлении.



Непростые погодные условия не только не останавливают поисковиков, но в некоторых случаях даже помогают. По словам руководителя Ростовского регионального поискового объединения «Миус-фронт» Андрея Кудрякова, летом из-за густых зарослей кустарника до некоторых мест добраться было просто невозможно.

- Снег помог обследовать места, которые ранее обследовать не удавалось. Практически на берегу Миуса в Куйбышевском районе мы нашли одного офицера, который, по всей видимости, вёл в атаку своё подразделение, и четырёх гвардейцев, - рассказал Андрей Кудряков. - Погибли они под пулемётным огнём.



Специалисты уже установили, что солдаты погибли 18 августа 1943 года. В этих местах шёл непрерывный бой. По звездочкам на погонах поисковики определили, что один из погибших – офицер, а именно лейтенант. Красноармейцам не больше 18-19 лет, лейтенант не намного старше своих бойцов. Поисковики не исключают, что они могли погибнуть в своём первом сражении.



Впереди у экспертов непростая кропотливая работа, им предстоит установить личности солдат. Задача осложняется тем, что при них не было личных вещей, только котелки, фляжки и ложки. Медальоны, содержавшие информацию о красноармейцах, к этому времени отменили. Свои фамилии солдаты стали выцарапывать на ремнях, обуви, других личных предметах. Возможно, при тщательном изучении найденных вещей, поисковикам удастся найти какую-нибудь информацию, указывающую на личности погибших. В противном случае, установить имена солдат могут помочь только списки безвовозвратных потерь тех частей, которые наступали в этом районе.

- Найденные бойцы - солдаты 2-й Гвардейской дивизии, которые воевали на Миус-фронте. Будем уточнять, к какому подразделению они относятся, то, что они гвардейцы, подтверждают найденные рядом гвардейские значки, - пояснил руководитель поискового объединения. - Вещей, по которым можно было бы установить личности погибших, к сожалению, при них не было. В их мешках были полные боекомплекты к автоматам, гранаты, патроны, фляги. То есть они шли в бой, на прорыв Миус-фронта, освобождая Ростовскую область.



Поисковики считают, что в этих местах они могут найти еще много бойцов. Для этого им предстоит исследовать изрытый воронками и окопами берег Миуса, где, возможно, до сих пор покоятся десятки неизвестных героев.