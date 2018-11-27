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На базу ФК «Ростов» выделят около полмиллиарда рублей

На базу ФК «Ростов» выделят около полмиллиарда рублей
На тренировочный комплекс футбольного клуба «Ростов» выделят 473,4 миллиона рублей. Информацию об этом передает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что тренировочная база будет находиться на 18 гектаров восточнее Гребного канала. Здесь появятся два общежития для футболистов, академия, девять тренировочных полей. Для спортсменов также построят крытый манеж.

На Левобережье также собираются создать школу конного спорта. Учебное заведение возведут за 483 миллиона. Средства два объекта выделят из федерального бюджета. Проектно-изыскательные работы собираются выполнить к ноябрю 2019 года.

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