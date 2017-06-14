На автоледи, сбившую по пьяни двух школьников на тротуаре в Ростове, завели дело



На автоледи, сбившую по пьяни двух школьников на тротуаре в Ростове, завели дело. 48-летняя женщина-водитель «Рено» обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ростовчанке грозит до двух лет лишения свободы.



Стоит отметить, что ДТП, в котором пострадали школьники 15 и 16 лет, произошло днем 13 июня. Горожанка приняла на грудь и поехала по делам. Водитель не справилась с управлением и сбила подростков, которые шли по тротуару. Юношей с травмами доставили в больницу.



Во время разбирательств выяснилось, что женщину несколько месяцев назад лишили водительских прав за езду в пьяном виде.