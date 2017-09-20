На археологические раскопки в Ростовской области потратят 128 млн руб.





На археологические раскопки в Ростовской области потратят 128 млн руб. Работы планируется начать в ноябре 2017 года.



Археологические изыскания будут проводиться в связи со строительством дороги «Северный обход г. Ростова-на-Дону на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» - а/д «Ростов-на-Дону - Таганрог». Сейчас Министерство транспорта Ростовской области через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит работы.



Раскопки будут проводиться на объектах исторического наследия, расположенных в зоне строительства дороги. Это курганные могильники «Воинский» и «Дачный», поселение «Красный Крым» (на площади 32 760 кв.м.), участок дороги (тракта) «Дон-Тузлов» (на площади 10250 кв.м.), кочевье «Сухочалтырское II» (на площади 12000 кв.м.). Все объекты расположены в Мясниковском районе.



Кроме археологических раскопок, компания-подрядчик должна будет выполнять мытье, шифровку, склеивание фрагментов находок, а также составлять генплан, описание обследуемых площадей и объектов.



Срок окончания работ - 1 сентября 2018 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 октября. Подрядчик определится 1 ноября.

