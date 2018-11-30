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На аренду транспорта для чиновников в 2019 году в Ростовской области потратят более 300 млн рублей

На аренду транспорта для чиновников в 2019 году в Ростовской области потратят более 300 млн рублей
Фото: Iz.ru

Региональное министерство транспорта потратит на аренду автомобилей для чиновников более 300 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Ростовской области.

Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Для гослужащих планируется арендовать 190 легковых автомобилей, четыре автобуса, один микроавтобус, а также автомобиль-лабораторию и цельнометаллический фургон.

К поставляемому подрядчиком транспорту предъявляется ряд требований. Так, большинство машин должно быть с мощностью двигателя 101-150 лошадиных сил, 15 автомобилей - иметь двигатели мощностью 240-435 лошадиных сил.

Транспорт арендуется на срок с 1 января по 31 октября 2019 года. Поставщик услуг определится 20 декабря.

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