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На аренду автомобиля для бывшего губернатора Ростовской области потратят 1,5 млн рублей

На аренду автомобиля для бывшего губернатора Ростовской области потратят 1,5 млн рублей
Правительство Ростовской области потратит 1,5 млн рублей из бюджета на аренду автомобиля для бывшего губернатора Ростовской области.

Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию для Владимира Чуба наймут машину с двигателем мощностью более 200 лошадиных сил. Иномарка должна быть оснащена кондиционером, обогревом, подушками безопасности, автоблокировочной системой и усилителем рулевого управления.

Обслуживание, ремонт и покупка запчастей производятся за счет подрядчика. Кроме того, машина должна быть в распоряжении экс-губернатора в праздничные и выходные дни. В случае поломки победитель аукциона должен предоставить на замену другой автомобиль.

Напомним, что средства на аренду машины для Владимира Чуба выделяют ежегодно. Как правило, это сумма в пределах полутора миллионов.

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