На аренду автомобилей для депутатов Госдумы от Ростовской области потратят около 7 млн руб.





На аренду автомобилей для депутатов Государственной думы от Ростовской области потратят 6,9 млн руб. В настоящее время правительство региона через сайт госзакупок ищет подрядчика, который предоставит во временное пользование 13 машин для народных избранников.



Средства на эти цели будут выделены из областного и федерального бюджетов. Контракт будет заключен до конца 2018 года, то есть на шесть месяцев. Выходит, что в месяц на транспортные расходы будут тратить более одного миллиона рублей.



Вместе с транспортом предоставляются услуги водителей. Содержание и ремонт транспортных средств также осуществляется за счет исполнителя контракта.



Добавим, что Ростовскую область в Государственной Думе седьмого созыва представляют Антон Гетта, Виктор Водолацкий, Виктор Дерябкин, Александр Каминский, Юрий Кобзев, Алексей Кобилев, Лариса Тутова, Михаил Чернышев, Александр Шолохов, Максим Щаблыкин, Михаил Емельянов, Сергей Иванов, Николай Коломейцев.