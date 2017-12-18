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На аренду авто для экс-главы Ростовской области Владимира Чуба потратят 1,5 млн рублей

На аренду авто для экс-главы Ростовской области Владимира Чуба потратят 1,5 млн рублей
Фото: Krizis-2015.ru
На аренду транспорта для бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба потратят 1,5 млн рублей.

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Из казны региона на исполнение контракта выделят 1 456 400 рублей.
В документах отмечается, что для чиновника на год заказывают иномарку с двигателем 2.0, системой обогрева и кондиционирования воздуха, усилителем рулевого управления и прочим оснащением.

Заказчик указывает, что сервисное обслуживание, ремонт и приобретение запчастей ложится на плечи подрядчика. Машина должна находиться на ходу также в выходные дни и праздники. В случае неисправности автомобиля исполнитель должен предоставить другую модель.

Отметим, аренда авто для Чуба обходится бюджету области ежегодно в 1,5 миллиона рублей и более. Транспорт будет находиться в распоряжении бывшего губернатора в течение всего 2018 года.

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