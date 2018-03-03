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На 80-м году жизни не стало известного ростовского архитектора Рубена Мурадьяна

На 80-м году жизни не стало известного ростовского архитектора Рубена Мурадьяна
Известный ростовский архитектор Рубен Мурадьян скончался на 80-м году жизни. Автор многих достопримечательностей Ростовской области умер в донской столице 3 марта. О печальном событии в соцсети написал композитор Владимир Новоженин.

«Рубен Иоганесович был выдающимся ростовским архитектором. Он является соавтором таких архитектурных комплексов, как Змиевская балка, Кумженский мемориал, реконструкции Пушкинской пешеходной улицы - ростовского Арбата. Художник он редкой одаренности. Особенно архитектору удавались графические работы. Помимо этого, он виртуозно играл на фортепиано и сочинял музыку», - отметил Владимир Новоженин.

Близкие, коллеги и поклонники творчества Рубена Мурадьяна простились с ним 4 марта в 12.00 около дома архитектора на улице Чехова. Он скончался в возрасте 80 лет.

Коренной ростовчанин Рубен Мурадьян родился в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны семью художника эвакуировали из донской столицы, но в 1944-м она вернулась домой. В 1955 году будущий художник поступил в Московский архитектурный институт. С 1976-го он являлся членом Союза архитекторов. Кроме знаменитых мемориалов в Кумженской роще и Змиевской балке, Мурадьян выступил соавтором памятников в Шахтах, поселках Ремонтное, Кагальницкое, Богдановка, Пешково и других.

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