На 17-й Линии в Ростове до конца года ограничат движение транспорта



В Ростове на 17-й Линии вводится ограничение движения транспорта. Об этом 7 ноября сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.



С 11 ноября до 31 декабря для проезда будет закрыт участок от улицы Советской до Закруткина.



Ограничение связано со строительством жилого дома с автостоянкой по адресу: улица 17-я Линия, 3.



Напомним, что в связи с проведением парада в честь Дня полиции в центре Ростова 10 ноября будет ограничено движение транспорта.