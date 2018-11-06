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На 17-й Линии в Ростове до конца года ограничат движение транспорта

На 17-й Линии в Ростове до конца года ограничат движение транспорта
В Ростове на 17-й Линии вводится ограничение движения транспорта. Об этом 7 ноября сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 11 ноября до 31 декабря для проезда будет закрыт участок от улицы Советской до Закруткина.

Ограничение связано со строительством жилого дома с автостоянкой по адресу: улица 17-я Линия, 3.

Напомним, что в связи с проведением парада в честь Дня полиции в центре Ростова 10 ноября будет ограничено движение транспорта.

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