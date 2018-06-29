Авторизация

Регистрация


  • USD 62.76
  • EUR 72.99
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Мяч с автографами игроков сборной Бразилии продает ростовчанин за 150 тысяч рублей

Мяч с автографами игроков сборной Бразилии продает ростовчанин за 150 тысяч рублей
Мяч с автографами игроков сборной Бразилии ростовчанин продает за 150 тысяч рублей. Свое объявление молодой человек выложил на популярном портале объявлений.

Так, на мяче есть подписи таких звезд мирового футбола, как Роналдо, Неймар, Коутиньо и Фернандиньо. При этом у автора объявления есть неоспоримые доказательства того, что автографы подлинные.

Продавец отмечает, что реальному покупателю он может уступить в цене.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.