Мяч с автографами игроков сборной Бразилии продает ростовчанин за 150 тысяч рублей



Мяч с автографами игроков сборной Бразилии ростовчанин продает за 150 тысяч рублей. Свое объявление молодой человек выложил на популярном портале объявлений.



Так, на мяче есть подписи таких звезд мирового футбола, как Роналдо, Неймар, Коутиньо и Фернандиньо. При этом у автора объявления есть неоспоримые доказательства того, что автографы подлинные.



Продавец отмечает, что реальному покупателю он может уступить в цене.