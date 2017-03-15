Музыкант написала песню, посвящённую катастрофе «Боинга-737» в Ростове



Композитор и певица Мила Родина (Людмила Трофимчик)



Музыкант Людмила Трофимчик (творческий псевдоним Мила Родина) написала песню, посвящённую автокатастрофе «Боинга-737» в Ростове.



В канун годовщины авиакатастрофы, девушка рассказала Rostov.ru, как родилась композиция «Последний рейс».

- В тот день я проснулась среди ночи и поняла, что что-то произошло. Открыла новости и была поражена. Произошла страшная трагедия, - вспоминает Людмила.



В тот же день она написала текст и мелодию песни. Слова пришли в голову сами собой.

- Я следила за тем, что пишут. Знаю, что в трагедии погибли достойные люди, которые могли ещё много сделать хорошего в своей жизни, - поделилась автор композиции.



Эта мысль нашла отражение в строчках песни «Они сорвались с небес. Порывом бури ночной. И уцелел последний рейс, лишь самописец бортовой. И сотни тысяч чудес они не дождались…».



Пронзительная и печальная песня сразу трогает до слёз. Мила, как сама говорит, вложила в неё все чувства, испытанные в момент, когда она услышала о катастрофе.

- Мне хотелось как-то поддержать людей, которые потеряли близких, разделить вместе с ними их горе, - рассказала музыкант.

По профессии Мила архитектор, но давно профессионально занимается музыкой. Пишет тексты и мелодии к ним. Людмила Трофимчик живёт в Москве, куда она переехала из Минска.







Напомним, авиакатастрофа произошла в ростовском аэропорту 19 марта 2016 года. Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании FlyDubai возвращался из Дубая в Ростов. Ночью в донской столице шёл дождь. Самолет должен был приземлиться в аэропорту донской столицы в 1.20. Но из-за плохих погодных условий борт вынужден был кружить над аэроузлом больше двух часов. В 03:42 при повторном заходе самолета на посадку в сложных метеоусловиях - при сильном боковом ветре и дожде, самолет потерпел крушение. На его борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Среди основных версий случившегося называют ошибку пилота.



Накануне годовщины трагедии в ростовском аэропорту установили памятник жертвам крушения самолёта. Его официальное открытие намечено на 19 марта.