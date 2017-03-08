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Мужчину, в чьем доме три человека отравились угарным газом, осудили в Ростовской области

Мужчину, в чьем доме три человека отравились угарным газом, осудили в Ростовской области
Мужчину, в чьем доме три человека отравились угарным газом, осудили в Миллерово. Приговор Анатолию Поповкину вынесли 9 марта.

Поповкин сдавал свой дом в хуторе Новоспасовка Миллеровского района посуточно. Но жилье не соответствовало требованиям безопасности. Бездымоходный газовый нагреватель воды не был подключен сотрудниками газовой службы.
- Поповкин сам подключил оборудование к газопроводу, несмотря на то, что делать это было нельзя ни в коем случае,- рассказали в пресс-службе прокуратура Ростовской области.- Из-за незаконного использования газового оборудования семья из трех человек отравилась окисью углерода.

Напомним, трагедия произошла в июле 2016 года. 70-летний мужчина, 55-летняя женщина и 16-летняя девушка ехали из Москвы на черноморское побережье. Они остановились на ночь в доме Поповкина. Наутро их нашли мертвыми.

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