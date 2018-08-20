Мужчину, убившего на глазах у внука его родителей, осудили в Ростове



Мужчину, убившего на глазах у внука его родителей, осудили в Ростове. Заседание состоялось 21 августа в Ростовском областном суде.



Судом установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой. У него произошел конфликт с сыном. В результате он взял нож и зарезал его и невестку на глазах у несовершеннолетнего мальчика.



- Приговором суда мужчина признан виновным и осужден на 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в областной прокуратуре.