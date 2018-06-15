Мужчину с девочкой на матрасе и крымчанина спасли на выходных в Ростовской области



За минувшие выходные донские спасатели вытащили из воды нескольких утопающих.



В Белой Калитве едва не утонули мужчина с девочкой. 60-летний местный житель с 9-летним ребёнком плыли на матрасе по Северскому Донцу. Течение относило пловцов от берега. Как мужчина не старался, приблизиться к берегу ему не удавалось. Очевидцы, увидев, что пенсионер с девочкой находятся в опасной ситуации, вызвали спасателей.



На катере пострадавших доставили на берег.



В этот же день в Ростове спасать пришлось жителя Крыма. 27-летний молодой человек решил переплыть Дон в районе Ворошиловского моста, но не рассчитал свои силы. На середине реки он начал тонуть. Подоспевшие спасатели подняли пловца на борт катера.



Как рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ, никому из спасенных медицинская помощь не понадобилась.