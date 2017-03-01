Мужчину, пропавшего из больницы, ищут в Ростовской области





Мужчину, пропавшего из больницы, ищут в Ростовской области. 45-летний Николай Николаевич Пономарев находился в медицинском учреждении в поселке Гигант Сальского района, и там же 27 февраля его видели в последний раз.

- Мужчина среднего роста, около 175 см, средней полноты, лицо круглое, лоб высокий, волосы светло-русые, короткая стрижка,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В день исчезновения он был одет в синие спортивные штаны, вязанный свитер и тканевые комнатные тапочки темного цвета.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сальскому району по телефонам: 8 (86372) 5-00-32, 5-13-32, 5-18-85.