Мужчину и его напарницу осудят за убийство пожилой женщины в Ростовской области





В Ростовской области перед судом предстанет мужчина и его знакомая, подозреваемые в убийстве пожилой женщины.



Евгений Ефимов обвиняется по статьям «Разбой» и «Убийство», а его знакомая Наталья Камбаум в разбое и пособничестве в совершении убийства. В апреле 2016 года, зная, что у 83-летней жительницы Шахт есть деньги, они напали на пенсионерку и убили её в собственном доме.



Камбаум убедила пожилую женщину открыть входную дверь, после чего налётчики ворвались в дом и потребовали отдать им деньги. Когда хозяйка стала сопротивляться, Ефимов жестоко избил её. Бедую женщину он колотил ногами и руками, а также палкой, нанося удары по голове и телу. От полученных травм пенсионерка умерла. Тем временем налётчики, обыскав дом, и не найдя ни денег, ни ценностей, сбежали с места преступления.



После задержания, Ефимов был заключён под стражу, а его подельница Камбаум помещена под подписку о невыезде.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следственном управлении Ростовской области.

