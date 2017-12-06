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Мужчину, дважды изнасиловавшего девочку-подростка, осудили в Ростовской области

Мужчину, дважды изнасиловавшего девочку-подростка, осудили в Ростовской области

В Ростовской области вынесен приговор 28-летнему местному жителю, дважды изнасиловавшему девочку-подростка.

В октябре 2016 года, проникнув в дом в Шолоховском районе, мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. Позже, шантажируя подростка, он изнасиловал её ещё раз.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по трём статьям. Он обвинялся в незаконном проникновении в дом, изнасиловании и в «понуждении лица к половому сношению».
- Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

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