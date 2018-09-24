Мужчину без ноги в инвалидной коляске бросили у ростовской многоэтажки





Неизвестные оставили у подъезда многоэтажки в Ростове мужчину на инвалидной коляске.



Как рассказали местные жители, вечером 25 сентября к дому № 131 в переулке Университетском подъехала машина. Парень выволок из автомобиля человека на инвалидной коляске, оставил у подъезда и уехал.



Жильцы дома попытались выяснить личность мужчины, место его жительства. Но он был так напуган, что едва мог найти ответы на самые простые вопросы.

- Как оказалось, зовут его Владимир Михайлович Таращенко. Ему 67 лет. Ясно он сказал только, что его привёз из Волгограда в Ростов какой-то молодой человек, чтобы он добрался отсюда до Миллерово, там он жил в посёлке Марьевка, - рассказал один из жильцов дома. - Ещё он сказал, что у него есть родная сестра, которая живёт там же, в Миллерово.



У мужчины нет одной ноги. Ростовчане решили, что ему нужна медицинская помощь и вызвали «скорую». А чтобы не оставлять его на улице, позвонили в полицию. Медики оказали первую помощь, а правоохранители попытались установить его личность, найти родственников. Полицейские подтвердили, что мужчина сильно напуган и боится сказать лишнее слово. Но ни те, ни другие не смогли забрать несчастного.

- В больнице его долго не продержат, выставят на улицу. Здесь мы хотя бы приносим ему еду и пытаемся хоть как-то помочь. А полицейским забирать его не за что. Он не пьёт, не буянит, общественный порядок не нарушает.



Второй день ростовчане кормят инвалида и пытаются хоть что-то для него сделать. Им даже удалось связаться с его сестрой. Женщина сказала, что не собирается его забирать.

- Она ответила, что брат ей не нужен, мол, он сидел в тюрьме, - рассказал ростовчанин. – На мои слова, что он сейчас беспомощен и остается на улице, она ответила, что ей всё равно.



Жильцы дома позвонили во все инстанции, в какие только можно. Но реальную помощь оказать нигде не смогли. Чтобы мужчину забрали в социальный приют, ему нужно пройти обследование, чтобы это сделать, нужны документы, а их нет. Одним словом, замкнутый круг.



Беспомощный человек на инвалидной коляске остаётся на улице, и никто помочь ему не может.

