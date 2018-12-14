Мужчина украл у продавщицы ларька сумку с деньгами в Ростове



На рынке в Пролетарском районе Ростова мужчина украл сумку с деньгами у продавца торгового павильона.



Проходя мимо ларька, злоумышленник заметил, что женщина отвлеклась. Воспользовавшись моментом, он схватил сумку и сбежал. Заметив пропажу, хозяйка сумки обратилась в полицию.

- Подозреваемого в краже задержали 17 декабря, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 36-летний местный житель.



Сумку воришка выбросил, а деньги потратил. Общий ущерб составил восемь тысяч рублей. В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».