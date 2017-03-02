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Мужчина предложил заплатить 170 тыс. за то, чтобы его сын вышел на поле с игроком «МЮ» в Ростове

Мужчина предложил заплатить 170 тыс. за то, чтобы его сын вышел на поле с игроком «МЮ» в Ростове

Мужчина предложил заплатить 170 тыс. руб. за то, чтобы его сын вышел на поле с игроком «Манчестер Юнайтед». Неизвестный богач очень хотел исполнить желание своего сына выйти на поле со звездой английского клуба Златаном Ибрагимовичем.
- Вчера позвонил незнакомый человек, предложил 170.000 рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди...,- написал в своем твиттере пресс-атташе донского клуба Иван Бодылевский.

Некоторые комментаторы сочли такое стремление отца исполнить мечту сына похвальным.
- На что люди готовы ради своих детей? Что зазорного в том что мужчина попытался?,- написал один их пользователей.

В сетях уже начали иронизировать по этому поводу. Кто-то даже предложил установить официальный прейскурант цен за выход на поле с футболистом: чем популярнее и успешнее футболист, тем дороже.

Напомним, матч между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в южной столице.

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