Мужчина попытался ограбить банк в Ростове, но испугался и сбежал



В Ростове мужчина попытался ограбить банк, но испугался и сбежал.



Неудавшийся «грабеж» произошёл в одном из финансовых учреждений в Северном микрорайоне Ростова днём 24 ноября. Посетитель вошёл в отделение на проспекте Космонавтов и протянул операционисту листок бумаги. В записке мужчина требовал отдать ему деньги. Сотрудница банка, прочитав письмо, потянулась нажать тревожную кнопку. Заметив её действия, «грабитель» поспешил ретироваться.



Мужчина покинул банк несолоно хлебавших. В полиции сообщили, что факта ограбления не было.

- Информация о том, что в одном из финансовых организаций был совершен грабеж, не соответствует действительности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.