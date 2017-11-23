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Мужчина попытался ограбить банк в Ростове, но испугался и сбежал

Мужчина попытался ограбить банк в Ростове, но испугался и сбежал
В Ростове мужчина попытался ограбить банк, но испугался и сбежал.

Неудавшийся «грабеж» произошёл в одном из финансовых учреждений в Северном микрорайоне Ростова днём 24 ноября. Посетитель вошёл в отделение на проспекте Космонавтов и протянул операционисту листок бумаги. В записке мужчина требовал отдать ему деньги. Сотрудница банка, прочитав письмо, потянулась нажать тревожную кнопку. Заметив её действия, «грабитель» поспешил ретироваться.

Мужчина покинул банк несолоно хлебавших. В полиции сообщили, что факта ограбления не было.
- Информация о том, что в одном из финансовых организаций был совершен грабеж, не соответствует действительности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

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