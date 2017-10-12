Мужчина под «солью» два часа лазил по балконам в Ростове



Мужчина в наркотическом опьянении около двух часов лазил по балконам многоэтажки. Инцидент произошёл 13 октября на улице Зоологической, в доме № 14/7.



Около 16 часов ростовчанин выбрался из своей квартиры на втором этаже на балкон и повис на прутьях. Заметившие опасные манёвры соседи вызвали полицию и «скорую». К моменту прибытия медиков и правоохранителей, под окнами уже собралась толпа людей, которую вовсю развлекал ростовчанин. Мужчина перелазил с этажа на этаж по карнизам и сплит-системам. Он успел побывать на всех балконах с первого по шестой этажи и даже разбил несколько окон. У очевидцев складывалось ощущение, что высота совсем его не пугает. Соседи объяснили это тем, что жилец находится под воздействием наркотиков, которые часто употребляет.



Знакомые уговаривали горожанина спуститься вниз. Спасатели для его безопасности развернули надувную подушку, но она не пригодилась. Ловкач сначала перебрался на растущий рядом виноградник, а затем спустился вниз.



Медицинская помощь ростовчанину не понадобилась.



