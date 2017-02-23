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Мужчина хранил 300 грамм марихуаны в кухонном шкафу ростовской квартиры

Мужчина хранил 300 грамм марихуаны в кухонном шкафу ростовской квартиры

29-летний мужчина хранил 300 грамм марихуаны в кухонном шкафу ростовской квартиры. Квартира, в которой житель хутора Матросский Егорлыкского района спрятал наркотики, находилась в Кировском районе Ростова.
- Запрещенные вещества нашли во время обыска 22 февраля,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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