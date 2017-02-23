Мужчина хранил 300 грамм марихуаны в кухонном шкафу ростовской квартиры
29-летний мужчина хранил 300 грамм марихуаны в кухонном шкафу ростовской квартиры. Квартира, в которой житель хутора Матросский Егорлыкского района спрятал наркотики, находилась в Кировском районе Ростова.
- Запрещенные вещества нашли во время обыска 22 февраля,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».