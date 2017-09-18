Мужчина через границу в Ростовской области перевозил на лодке крупную партию наркотиков





В Ростовской области мужчина через границу пытался перевести крупную партию наркотиков на лодке. Пограничники задержали жителя Украины 18 сентября в районе станицы Митякинская Тарасовского района. Украинец плыл на надувной лодке по реке Северский Донец.



Как сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ Ростовской области, осмотрев водный транспорт, правоохранители нашли почти 3 килограмма марихуаны и 15 коробок табака. Общая сумма контрабанды составила более 400 тыс. руб.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное пересечение государственной границы» и «Контрабанда наркотических средств», - рассказали в Погранслужбе.



Отметим, что это самая крупная партия наркотиков, которую пытались провезти в этом году через границу в Ростовской области.