Муж дончанки Костенко футболист Тарасов высказался о шоу экс-супруги





Муж уроженки Сальска Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов высказался о реалити-шоу, в котором главной героиней станет его бывшая жена Ольга Бузова.



Совсем скоро в эфир выйдет аналог шоу «Холостяк», но только в отличие от него искать себе пару будет девушка, а не мужчина. Подбирать себе жениха будет ведущая Ольга Бузова, которая уже два года после развода с Дмитрием Тарасовым остаётся одна.



За сердце девушки будут бороться совершенно разные мужчины, среди них есть даже миллионеры. Ольга неоднократно говорила о том, что устала от одиночества и хочет найти вторую половину. Видимо, отчаявшись сделать это в обычной жизни, она решила «построить» любовь на шоу.



В связи с этим бывшему супругу Бузовой неоднократно задавались провокационные вопросы. Семья ведущей и футболиста распалась в 2016 году. Тарасов успел создать новую ячейку общества, женившись на модели, уроженке Ростовской области Анастасии Костенко. У пары даже появился ребёнок. Но между молодой семьёй и Ольгой Бузовой всё это время идёт холодная война на просторах Интернета. Не упоминая имен друг друга, на своих страничках в соцсетях бывшие супруги делают неоднозначные обидные намёки. То один из них выложит фото со свадьбы с символом из трёх пальцев, то другая в ответ подговорит псевдоподруг полить грязью Анастасию Костенко. Да и сама дончанка умудряется подливать масла в огонь, периодически публикуя провокационные посты в адрес Бузовой.



Так, накануне премьеры шоу у футболиста спросили, собирается ли он смотреть программу о том, как его бывшая жена ищет нового мужа. Ответ Тарасова был категоричен: смотреть шоу он не будет. Более того, Дмитрий даже слышать об этом ничего не желает. Тарасов пояснил, что у него есть своя семья - и это всё, что его интересует, сказал он ведущему популярного YouTube-проекта.