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Мусульманское погребение обнаружили археологи в центре Азова

Мусульманское погребение обнаружили археологи в центре Азова

В Азове археологи продолжают исследование могильников, расположенных рядом со сквером «Берёзка», в центре города. В процессе раскопок учёные обнаружили типичное мусульманское захоронение.

Как отмечают специалисты, в 14-м веке в золотоордынском Азаке существовало большое количество отдельных городских кладбищ, каждое из которых принадлежало обособленной общине. Лишь немногие из этих некрополей изучены подробно археологами, остальные – только фрагментально.

Два могильника, расположенные с двух сторон от сквера «Берёзка», как раз относятся к числу малоизученных. На днях археологи закончили их исследование. Во время раскопок было исследовано 10 захоронений на одном и 13 на другом кладбище. Об одном из них рассказал заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника Андрей Масловский.
- Это типичное мусульманское погребение, - пояснил учёный. - Покойник был обращён головой на запад и немного развёрнут на правый бок, то есть левая половина костяка буквально на 2-3 сантиметра выше правой. Лицо обращено на юг, и левая рука непроизвольно завалена на область таза.

Возникли эти некрополи, вероятно, еще на рубеже 13-14 веков.

Напомним, что недавно, также на территории сквера «Берёзка», археологи раскопали древний склеп. Погребальня была сооружена с большим мастерством из умело подобранных небольших кусков рваного камня, близких по размеру.

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