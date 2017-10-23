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Муниципальный центр предпринимательства в Ростове помогает дончанам начать свой бизнес

Муниципальный центр предпринимательства в Ростове помогает дончанам начать свой бизнес

Муниципальный центр развития предпринимательства «Новый Ростов» помогает инициативным жителям Дона начать собственный бизнес. Двери МЦРП открыты для всех горожан, которые хотят воплотить в жизнь свой старт-ап, но не знают с чего начать. Здесь же могут «встать на ноги» предприниматели, уже приступившие к работе над каким-либо проектом.

Об особенностях учреждения рассказала представитель городского департамента экономики и куратор центра «Новый Ростов» Виктория Мироненко. Она подчеркнула, что МЦРП помогает всем начинающим бизнесменам безвозмездно.
- Мы всегда поддерживаем предпринимателей нашего города и разрабатываем новые проекты, позволяющие им развивать собственное дело, - отметила Виктория Мироненко. - Муниципальный центр - это площадка, на которой каждый начинающий бизнесмен может получить всю необходимую помощь по различным вопросам. Помимо этого, здесь проходят семинары, встречи и мастер-классы с представителями бизнес-сообщества. На них резиденты центра узнают обо всех тонкостях ведения собственного проекта. Причем, все это для них абсолютно бесплатно.

По словам куратора центра, организация является уникальной. В центре разместился коворкинг «Под крышей» - крупнейшее в России муниципальное рабочее пространство для бизнесменов. Здесь могут разместиться до 120 человек. Кроме того, специалисты центра обучают основам предпринимательской деятельности всех желающих. Стартаперы получают консультации по юридическим, административным, бухгалтерским и другим вопросам. Кстати, здесь же работает Многофункциональный центр, который оказывает бизнесменам около 280 услуг в режиме «одного окна».

Отметим, что МЦРП был создан в 2015 году. За это время за консультацией в центр обратилось уже более трех тысяч человек. Также около 300 ростовчан прошли «Школу начинающего предпринимателя», а рабочее место в коворкинге получили почти 300 стартаперов.

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