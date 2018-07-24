Муниципалитета Дона получили возможность объединяться в агломерации





Муниципальные образования смогут объединяться в агломерации. Порядок образования и меры поддержки этой формы объединений установил областной закон «О развитии агломераций в Ростовской области», который донские депутаты приняли в первом чтении 26 июля на 57-м заседании Законодательного собрания.



Необходимость принятия такого закона обусловлена особенностью Ростовской областью. В регионе уже сформировались несколько областей развития: Таганрогская, Шахтинская, Волгодонская. Эти территории являются центрами притяжения для хуторов, станиц и поселков, поэтому их необходимо развивать.

– Создание агломерации способствует процветанию всех местностей Ростовской области. Это оптимизация коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, совершенствование производства, рост численности населения, – пояснил спикер донского парламента Александр Ищенко.



По новому закону решение об образовании агломераций будут принимать органы местного самоуправления. По мнению депутатов, объединение муниципалитетов позволит развивать территории комплексно, оптимизировать коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуры. А также будет способствовать привлечению инвестиций, развитию новых производств, росту численности населения за счет притока специалистов на территории агломераций.



Законопроект также предусматривает оказание поддержки вновь образованным агломерациям, в том числе за счет субсидий.



Также в первом чтении на 57-м заседании парламентарии приняли ещё один совершенно новый закон. Он наделяет новыми полномочиями и функциями региональную столицу – Ростов-на-Дону.

- По сути, в областном законе «О статусе административного центра Ростовской области» перечислены те функции, которые Ростов, как донская столица, выполнял и до него. Это, например, организация транспортного, гостиничного и культурного обслуживания, обеспечение условий для строительства. Однако с его принятием появится дополнительное субсидирование по таким направлениям, как дорожное строительство, благоустройство и другим, – пояснил заместитель председателя комитета законодательного собрания по молодежной политике Сергей Шамшура.



Две существенные поправки депутаты приняли в закон о мерах поддержки дольщиков. По действующему закону, застройщик получает земельный участок без торгов при условии, что он предоставит обманутым дольщикам 4 тыс. кв. метров жилья, построив при этом 20 тысяч квадратных метров нового жилья. Однако такие крупные недострои остались только в Ростове, соответственно, данная мера практически не работает в муниципалитетах.



Поправка в закон дает право инвестору получить участок без торгов в любом городе, кроме Ростова, при завершении строительства всего лишь одного проблемного многоквартирного дома и постройке одной многоэтажки без учета площади застройки.



Вторая поправка предусматривает возможность предоставления объединениям дольщиков субсидий на завершение проблемных домов, которые готовы на 65% и более.



Добавим, что в настоящее время в Ростовской области остаётся 68 недостроенных домов в 10 муниципалитетах. Планируется, что до конца года 14 из них будут достроены.