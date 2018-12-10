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Мозаику в подземном переходе в центре Ростова признали объектом культурного наследия

Мозаику в подземном переходе в центре Ростова признали объектом культурного наследия
Мозаичное полотно в подземном переходе в центре Ростова признали объектом культурного наследия. Об этом сообщили представители общественного движения «Городской патруль». Соответствующее постановление вышло 12 декабря.

Охранный статус получила мозаика «Космос», которую можно увидеть на стене в переходе, расположенном на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Такое решение единогласно приняла комиссия по охране объектов культурного наследия.

Мозаику в подземном переходе в центре Ростова признали объектом культурного наследия

Картина в переходе на Кировском и Большой Садовой изображает космонавтов, стоящих на Ганимеде - спутнике Юпитера. Во время подготовки авторы вместе с астрономами смотрели по карте звездного неба, как выглядят с этого ракурса созвездия, чтобы точно воспроизвести вид.

Особый статус означает, что за сохранность полотна теперь отвечает собственник участка, на котором оно находится.

Мозаику в подземном переходе в центре Ростова признали объектом культурного наследия

Добавим, что ранее статусом объекта культурного наследия наделили мозаику в переходе на пересечении Большой Садовой и проспекта Буденновского. Активисты и дальше будут добиваться присвоения этого статуса другим полотнам в подземных переходах Ростова.

Фото: /www.liveinternet.ru/users/2764591/post383826106

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