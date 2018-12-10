Мозаику в подземном переходе в центре Ростова признали объектом культурного наследия



Мозаичное полотно в подземном переходе в центре Ростова признали объектом культурного наследия. Об этом сообщили представители общественного движения «Городской патруль». Соответствующее постановление вышло 12 декабря.



Охранный статус получила мозаика «Космос», которую можно увидеть на стене в переходе, расположенном на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Такое решение единогласно приняла комиссия по охране объектов культурного наследия.







Картина в переходе на Кировском и Большой Садовой изображает космонавтов, стоящих на Ганимеде - спутнике Юпитера. Во время подготовки авторы вместе с астрономами смотрели по карте звездного неба, как выглядят с этого ракурса созвездия, чтобы точно воспроизвести вид.



Особый статус означает, что за сохранность полотна теперь отвечает собственник участка, на котором оно находится.







Добавим, что ранее статусом объекта культурного наследия наделили мозаику в переходе на пересечении Большой Садовой и проспекта Буденновского. Активисты и дальше будут добиваться присвоения этого статуса другим полотнам в подземных переходах Ростова.



Фото: /www.liveinternet.ru/users/2764591/post383826106