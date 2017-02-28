Мошенники пытаются нажиться, продавая билеты на матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»





Грядущий матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы между ФК «Ростовом» и «Манчестером Юнайтед» привлек внимание не только болельщиков, но и мошенников. Они предлагают купить билеты по заоблачным ценам и уверяют клиентов, что заключили договор с руководством донской команды.



Как сообщает портал DonDay.ru, сайт Sport-Voyage предлагает купить билеты по цене от 7 до 170 тысяч рублей. На другом ресурсе - Sporttickets.ru - цена варьируется от 10 до 35 тысяч. Квитки продают и через социальные сети люди, которые якобы не могут пойти на матч. Цены здесь пониже - около 3 тысяч.



При этом ФК «Ростов» уже не раз предупреждал болельщиков о том, что билеты на матчи продают только через официальные ресурсы. Все сторонние и сомнительные сайты, по словам представителей пресс-службы «желто-синих» - обычные мошенники.



Однако сомнительные ресурсы уверяют, что их билеты самые что ни на есть настоящие. По телефону они пытаются убедить людей, что заключили договор с администрацией клуба.

- Мы - не официальная касса, которая продает билеты за день до мероприятия, а компания, которая заключает прямые договоры с клубами, поэтому наши сотрудники имеют другие условия по бронированию продаж, - сообщили по телефону горячей линии.



В свою очередь администрация «желто-синих» утверждает, что подобных договоров просто не существует.



Отметим, что официально билеты еще не продают. Координатор ростовских болельщиков Максим Колесниченко сообщил DonDay.ru, что их продажа начнется только после матча донского клуба с ФК «Томь», который пройдет 3 марта на стадионе «Олимп-2».



Вместимость стадиона «Олимп-2» - 15 840 мест. Из них около 9 тысяч мест уйдут тем, кто приобрел абонемент на несколько матчей. По правилам УЕФА, 5% билетов, то есть около 800 мест, уйдет болельщикам английского клуба. Еще 900 - членам ФИФА и УЕФА, 3 тысячи- спонсорам ФК «Ростов». То есть, обычным болельщикам останется всего около 2100 мест.



Как сообщают на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» стоимость билетов будет варьироваться от 40 до 120 евро, то есть от 2,5 до 7,5 тыс. руб.



Напомним, что за выход в четвертьфинал Лиги Европы «Ростов» сыграет с английским клубом 9 марта в своем родном городе. 16 марта пройдет ответная встреча в Манчестере. Шансы «желто-синих» букмекеры оценивают в 17 процентов.



