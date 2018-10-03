Мошенница заработала миллион, продавая «зелье от старения» в Ростове



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Жительница Ростова обманула 12 клиенток салона красоты. Подозреваемую в мошенничестве задержали 4 октября на Кубани.



С мая по июль 2018 года 29-летняя ростовчанка выманила у клиенток салона красоты, где она работала, около миллиона рублей. Девушка брала деньги взаймы, заверяя, что средства нужны ей для развития собственного бизнеса. Вернуть долг она обещала с учётом больших процентов. Чтобы женщины не сомневались, она убеждала их, что в её салоне большой популярностью пользуется уникальный омолаживающий крем, который производит феноменальный эффект.



Собрав таким образом около миллиона рублей, ростовчанка уехала жить в Краснодарский край и перестала выходить на связь со своими клиентками.



Когда женщины осознали, что их обманули, обратились в полицию. Правоохранители разыскали подозреваемую в соседнем регионе и доставили в Ростов.

- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, - сейчас она находится под стражей.