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Мошенница, обещая сделать справку для налоговой, обманула ростовчанку на 16 тыс. руб.

Мошенница, обещая сделать справку для налоговой, обманула ростовчанку на 16 тыс. руб.

В Ростове задержали мошенницу, обманувшую ростовчанку на 16 тыс. руб.

В полицию обратилась жительница Ленинского района Ростова. Женщина рассказала, что передала девушке, которая обещала подготовить справку для снижения налогов, 16 тыс. руб. Однако своё обещание она не выполнила.
- По подозрению в мошенничестве была задержана 29-летняя женщина, ранее судимая за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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