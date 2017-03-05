Мошенница, обещая сделать справку для налоговой, обманула ростовчанку на 16 тыс. руб.





В Ростове задержали мошенницу, обманувшую ростовчанку на 16 тыс. руб.



В полицию обратилась жительница Ленинского района Ростова. Женщина рассказала, что передала девушке, которая обещала подготовить справку для снижения налогов, 16 тыс. руб. Однако своё обещание она не выполнила.

- По подозрению в мошенничестве была задержана 29-летняя женщина, ранее судимая за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.