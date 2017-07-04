Мошенница, обещая помочь оформить кредит, обманула ростовчанку на 20 тысяч рублей





Мошенница, обещая помощь в оформлении кредита, обманула ростовчанку на 20 тысяч рублей.



В отдел полиции Пролетарского района Ростова обратилась местная жительница. Она рассказала, что позвонила по объявлению, размещённому на двери подъезда одной из многоэтажек. За 20 тысяч рублей ей пообещали помочь в оформлении кредита. Женщина перевела оговоренную сумму на банковскую карту, но обещанной помощи так и не дождалась.



Когда ростовчанка поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

- Полицейские установили и задержали 37-летнюю женщину по подозрению в совершении преступления, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Подозреваемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.