Мошенница из Краснодарского края продала дончанам несуществующую чёрную икру на 100 тысяч рублей





В Таганроге полицейские задержали мошенницу, которая под видом продажи чёрной икры обманула жителей Ростовской области на 100 тысяч рублей.



59-летняя уроженка Краснодарского края, проживавшая в Ростове, предлагала своим знакомым купить у неё чёрную икру по выгодной цене. Пенсионерка приезжала с покупателями в оговоренное место, брала у них деньги и уходила якобы за товаром, при этом скрываясь.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что женщина в течение двух лет совершила шесть мошенничеств на территории Ростовской области, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.



Мошенницу задержали в Таганроге. В отношении неё возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемая помещена под подписку о невыезде.