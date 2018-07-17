Моряки турецкого судна объявили голодовку, остановившись в акватории Азовского моря



Моряки судна «Риройл-5», находящегося в акватории Азовского моря, объявили голодовку. Они являются сотрудниками турецкой компании «Палмали».



Подробностями поделился руководитель Азово-Донского отделения Российского профсоюза моряков Леонид Глушак. По его словам, людям не платили зарплату в течение восьми месяцев. Компания задолжала 100 тысяч долларов. Несмотря на обещания, руководство компании пока расплатилось только с одним моряком.



– Сотрудники начали голодать 18 июля. В какой-то момент судно обесточили, и это могло привести к катастрофе. Судно задержала капитания Азовского порта, – говорит Леонид Глушак.



В данный момент идет подготовка документов для обращения в суд. Это уже не первый случай невыплаты, в ростовском порту находится и другое судно компании «Риройл-3». Задолженность перед ними также составляет около 100 тысяч долларов.