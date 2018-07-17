Авторизация

Регистрация


  • USD 63.27
  • EUR 73.48
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Моряки турецкого судна объявили голодовку, остановившись в акватории Азовского моря

Моряки турецкого судна объявили голодовку, остановившись в акватории Азовского моря
Моряки судна «Риройл-5», находящегося в акватории Азовского моря, объявили голодовку. Они являются сотрудниками турецкой компании «Палмали».

Подробностями поделился руководитель Азово-Донского отделения Российского профсоюза моряков Леонид Глушак. По его словам, людям не платили зарплату в течение восьми месяцев. Компания задолжала 100 тысяч долларов. Несмотря на обещания, руководство компании пока расплатилось только с одним моряком.

– Сотрудники начали голодать 18 июля. В какой-то момент судно обесточили, и это могло привести к катастрофе. Судно задержала капитания Азовского порта, – говорит Леонид Глушак.

В данный момент идет подготовка документов для обращения в суд. Это уже не первый случай невыплаты, в ростовском порту находится и другое судно компании «Риройл-3». Задолженность перед ними также составляет около 100 тысяч долларов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.