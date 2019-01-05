Моряки из Таганрога оказались в числе похищенных пиратами в Гвинейском заливе



Среди похищенных пиратами в Гвинейском заливе членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy оказались моряки из Таганрога. Об этом сообщили в Российском союзе моряков 9 января.



Россияне находятся в плену уже неделю, но никаких требований похитители до сих пор не выдвинули. Судьба моряков в настоящее время неизвестна.



По информации Российского союза моряков, среди похищенных также есть члены экипажа из Санкт-Петербурга и Новороссийска. Всего пираты удерживают шесть человек, среди которых - капитан, старший и третий помощники капитана, боцман, сварщик и повар.



На сегодняшний день известно, что нападение произошло в ночь на 2 января у берегов Бенина. На борт судна, следовавшего под флагом Панамы, ворвались около девяти человек, вооруженных огнестрельным оружием и мачете. Они ограбили экипаж и взяли пленных. Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет.



В настоящее время по решению владельца судна – компании Mediterranean Shipping Company – судно находится на рейде порта Лагос.