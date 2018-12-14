Мороз и снег прогнозируются в Ростове на новой рабочей неделе



Фото: M24.ru

В Ростове на наступившей рабочей неделе прогнозируются небольшой мороз и снег.



В понедельник, 17 декабря, температура в донской столице опустится до -5 градусов. При этом ветер усилится до 7-8 м/с. Первый день недели станет самым холодным. В остальные дни столбики термометров зафиксируются на уровне -2…-3 градусов.



Небольшой снег пойдёт уже во вторник. На данный момент прогноз обещает осадки на протяжении всей недели. Ветер стихнет только к пятнице.