Мордовскую бронзовую брошь 14-го века нашли при раскопках в Азове



В Азове археологи во время раскопок нашли мордовскую сюлгаму. Бронзовая женская брошь датируется 14-м веком.



Украшение обнаружили в средневековой уличной траншее во время работ на улице Мира. Неброская и скромная на первый взгляд вещь стала по-настоящему сенсационной находкой, поскольку до сих пор точных доказательств пребывания мордвы (финно-угорский народ) в средневековом Азаке найти не удавалось.



Этого события заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский ждал больше 15 лет. Ранее в Азове находили свидетельства пребывания народов из-под Рязани, поэтому было ожидаемо, что найдутся и мордовские следы. Однако прямых доказательств до сих пор ученым не попадалось.

- Какие-то находки, которые косвенно можно связать с мордвой, мы делали. Это, например, погребение скорченной на боку женщины с головным убором половецкого типа, но для половцев совершенно нехарактерное. Такой погребальный обряд известен у мордвы, но, к сожалению, точной хронологии установить не удалось, - рассказал Андрей Масловский. - Были отдельные фрагменты керамики, но их тоже тяжело связать с этим народом. Сюлгама как раз является единственным точным доказательством присутствия мордовского населения на территории старого Азова.



Сюлгама характерна для наряда женщин средневековой мордвы. Она служила застежкой, скрепляла разрез рубахи на груди.



В 14-м веке Азак был одним из центров торговли мехами, а из мордовских лесов купцы как раз везли пушнину. Примечательно, что в саратовском музее находится очень похожая брошь. Не исключено, что две эти сюлгамы были отлиты в одной форме.