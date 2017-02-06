Момент столкновения полицейского УАЗа и «Мерседеса» в центре Ростова записал видеорегистратор





Момент столкновения полицейского УАЗа и «Мерседеса» в центре Ростова записал видеорегистратор, установленный в иномарке. Владелец «Мерседеса» выложил запись в Интернет.



На кадрах видно, что автомобиль начинает движение по переулку Газетному на зеленый сигнал светофора. Когда «Мерседес» выезжает на перекрёсток, в него врезается патрульный автомобиль. От удара иномарку отбрасывает в сторону тротуара, он врезается в забор и дорожный знак.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Напомним, дорожно-транспортное происшествия с участием полицейского УАЗа и «Мерседеса» произошло утром 3 февраля на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Газетного. По словам водителей обоих транспортных средств, они двигались на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции.







