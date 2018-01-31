Молодые семьи Ростовской области покупают жилье на льготных условиях





Молодые семьи Ростовской области покупают жилье на льготных условиях. Сертификаты на получение субсидий 1 февраля вручили 20 супружеским парам. Господдержка позволит молодым семьям купить собственную квартиру или дом в ипотеку на льготных условиях. Свидетельства жители Дона получили из рук директора Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Агентство жилищных программ» Марии Гавриковой. Она отметила, что государство может субсидировать выплаты по ипотечному кредиту в течение пяти лет.

- Помощь оказывается участникам программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», - рассказала Мария Гаврикова. - За счет бюджета оплачивается 9-10 процентов по ставке и 20-30 процентов от суммы, потраченной на жилье. Для каждой категории размер поддержки разный. Получать субсидию могут молодые или многодетные семьи, работники бюджетной сферы, молодые ученые и ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне.



Также учитывается, есть ли у подавших заявление жилье и какова его площадь. Если недвижимости у пары вовсе нет или квадратура имеющегося дома не больше 10 квадратных метров на человека, им стоит принять участие в программе.



Кроме того, дополнительная льгота положена паре, у которой в период погашения ипотеки появляется первый ребенок. Ей предоставят субсидию в размере 50 процентов от суммы регионального материнского капитала за рождение первого малыша. Родителям с тремя и более детьми государство окажет помощь в виде соразмерной такой выплате субсидии.



Стоит отметить, что более 560 жителей в 2017 году смогли купить свое жилье, участвуя в программе. Также субсидирование процентных ставок с прошлых лет получают примерно 2 700 человек. На поддержку получателей направили 226,6 миллиона рублей. Помимо этого, в прошлом году сертификаты выдали еще 140 дончанам. На новые субсидии выделили 72 миллиона рублей.